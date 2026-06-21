СМИ: На Землю прибыли инопланетяне
Инопланетяне прибыли на Землю, сообщает Telegram-канал Mash.
От Минобороны Бразилии поступило сообщение, о том, что на страну напали пришельцы. «Люди, мы прибыли», — сказано в сообщении. Текст появился в системе экстренных оповещений и быстро рапспространился по стране.
Власти вскоре удалили сообщение. Предполагается, что систему могли взломать.
Ранее Федеральное бюро расследований США в рамках инициативы Трампа по обеспечению прозрачности касаемо неопознанных летающих объектов обнародовало документы, в которых описаны существа ростом около 120 см, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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