В Подмосковье режим самоизоляции сохранится на майские праздники
Власти Московской области заявили о необходимости продления режима самоизоляции на майские праздники из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева.
По словам Воробьева, ситуация с коронавирусом остается сложной. Он отметил, что ежедневно в регионе увеличивается число случаев заражения.
По данным оперштаба, за последние сутки в РФ было зафиксировано 6198 новых случаев коронавируса, из них 638 - в Московской области. Общее число пациентов с COVID-19 в области составило 9708.
Как заявил Воробьев, режим самоизоляции обеспечил замедление роста заболеваемости инфекцией и сокращение ежедневного прироста на 1-2%, отмечает сайт "Подмосковье сегодня".
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