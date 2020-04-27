В Подмосковье режим самоизоляции сохранится на майские праздники

По словам Воробьева, ситуация с коронавирусом остается сложной. Он отметил, что ежедневно в регионе увеличивается число случаев заражения.

По данным оперштаба, за последние сутки в РФ было зафиксировано 6198 новых случаев коронавируса, из них 638 - в Московской области. Общее число пациентов с COVID-19 в области составило 9708.

Как заявил Воробьев, режим самоизоляции обеспечил замедление роста заболеваемости инфекцией и сокращение ежедневного прироста на 1-2%, отмечает сайт "Подмосковье сегодня".

