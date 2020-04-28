Путин призвал россиян не ходить по гостям на майских праздниках
Президент России Владимир Путин призвал граждан России во время майских праздников отказаться от необязательных поездок и походов в гости.
Глава государства напомнил, что многие россияне планируют провести майские праздники на своих садовых и дачных участках.
«И, конечно, так и нужно сделать», - сказал Путин. В то же время он призвал россиян проявлять максимальную осторожность в эти дни, сведя все контакты к минимуму.
«Прошу вас, уважаемые друзья, очень вас прошу проявить предельную ответственность и осторожность, воздержаться, как бы этого ни хотелось, от похода в гости, к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок», - сказал он.
Ранее в ходе видеосовещания с российскими губернаторами Путин заявил, что пик по заболеваемости коронавирусом в стране еще не пройден. В это связи он объявил 6,7 и 8 мая выходными днями с выплатой зарплат. Таким образом «выходной» режим в стране будет действовать до 11 мая включительно, сообщают argumenti.ru
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