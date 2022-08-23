В Московской области похоронили Дарью Дугину

Журналистку и политолога Дарью Дугину похоронили в Подмосковье, сообщает РИА Новости.

Лавров заявил, что виновным в убийстве Дугиной не может быть пощады

Отмечается, что церемония прошла в закрытом режиме, на ней присутствовали только родные и близкие, а территория кладбища была закрыта.

Ранее прощание с Дугиной прошло в Москве в телецентре «Останкино».

О гибели девушки, дочери философа и общественного деятеля Александра Дугина, стало известно вечером 20 августа. В ФСБ заявили, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы. Президент Владимир Путин посмертно наградил Дарью Дугину орденом Мужества.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:УбийствоПохороныМосковская Область
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