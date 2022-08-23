В Московской области похоронили Дарью Дугину
Журналистку и политолога Дарью Дугину похоронили в Подмосковье, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что церемония прошла в закрытом режиме, на ней присутствовали только родные и близкие, а территория кладбища была закрыта.
Ранее прощание с Дугиной прошло в Москве в телецентре «Останкино».
О гибели девушки, дочери философа и общественного деятеля Александра Дугина, стало известно вечером 20 августа. В ФСБ заявили, что преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы. Президент Владимир Путин посмертно наградил Дарью Дугину орденом Мужества.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru