В ФСБ заявили, что убийство планировалось против Дугиной, а не ее отца

В ФСБ заявили, что убийство журналистки Дарьи Дугиной изначально планировалось против нее, а не ее отца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным ФСБ, отец девушки Александр Дугин не был интересен украинским спецслужбам.

По мнению российских властей, убийство Дугиной спланировали украинские диверсанты. К такому выводу они пришли по итогам расследования.



Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, взорвался 20 августа в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье. Она погибла на месте. Сообщалось, что ее отец должен был быть в машине вместе с ней, однако в последний момент пересел в другой автомобиль.

