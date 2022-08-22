В ФСБ заявили, что убийство планировалось против Дугиной, а не ее отца
В ФСБ заявили, что убийство журналистки Дарьи Дугиной изначально планировалось против нее, а не ее отца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным ФСБ, отец девушки Александр Дугин не был интересен украинским спецслужбам.
По мнению российских властей, убийство Дугиной спланировали украинские диверсанты. К такому выводу они пришли по итогам расследования.
Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, взорвался 20 августа в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье. Она погибла на месте. Сообщалось, что ее отец должен был быть в машине вместе с ней, однако в последний момент пересел в другой автомобиль.
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