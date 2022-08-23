В Москве проходит прощание с Дарьей Дугиной

О гибели девушки, дочери философа и общественного деятеля Александра Дугина, стало известно вечером 20 августа. ФСБ раскрыла убийство: преступление подготовили и совершили украинские спецслужбы. По данным российского силового ведомства, исполнителем убийства была гражданка Украины Наталья Вовк, пишет «Свободная пресса». Президент Владимир Путин посмертно наградил Дарью Дугину орденом Мужества.

Выступая на траурной церемонии, Александр Дугин рассказал о своем последнем разговоре с дочерью. Философ отметил, что Дарья чувствовала себя воином и героем и заявляла о желании быть «со своим народом, со своей страной, на стороне сил света».

