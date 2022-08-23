Лавров заявил, что виновным в убийстве Дугиной не может быть пощады
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что убийство политолога и журналиста Дарьи Дугиной является варварским преступлением, сообщает ТАСС.
По его словам, организаторам, заказчикам и исполнителям этого злодеяния не может быть пощады.
«Расследование, надеюсь, будет быстро завершено, и по итогам этого расследования, конечно, организаторам, заказчикам и исполнителям не может быть никакой пощады», - заключил Лавров.
Автомобиль Дугиной был взорван с помощью взрывного устройства, что подтвердили в Управлении СКР по Московской области. Женщина погибла на месте, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+30 967 / сут.
Умерли
384 тыс.+69 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+30 869 / сут.
- Шольц заявил, что Запад никогда не признает присоединение РФ украинских территорий
- Джабаров: Финляндия пошла по пути конфронтации
- Протодиакона Андрея Кураева оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
- Лавров заявил, что виновным в убийстве Дугиной не может быть пощады
- В Италии заявили, что санкции идут на пользу российской экономике
- Курс юаня к доллару упал до минимума за два года
- СМИ: «Барселону» могут отстранить от Лиги чемпионов
- Канада расширила санкции против России
- Главы МИД России и Франции обсудили миссию МАГАТЭ на ЗАЭС
- «Хочу быть на стороне света»: Отец Дугиной о ее последних словах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru