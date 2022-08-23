Лавров заявил, что виновным в убийстве Дугиной не может быть пощады

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что убийство политолога и журналиста Дарьи Дугиной является варварским преступлением, сообщает ТАСС.

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По его словам, организаторам, заказчикам и исполнителям этого злодеяния не может быть пощады.

«Расследование, надеюсь, будет быстро завершено, и по итогам этого расследования, конечно, организаторам, заказчикам и исполнителям не может быть никакой пощады», - заключил Лавров.

Автомобиль Дугиной был взорван с помощью взрывного устройства, что подтвердили в Управлении СКР по Московской области. Женщина погибла на месте, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеУголовное ДелоУбийствоСергей Лавров
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