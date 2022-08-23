Лавров заявил, что виновным в убийстве Дугиной не может быть пощады

По его словам, организаторам, заказчикам и исполнителям этого злодеяния не может быть пощады.

«Расследование, надеюсь, будет быстро завершено, и по итогам этого расследования, конечно, организаторам, заказчикам и исполнителям не может быть никакой пощады», - заключил Лавров.

Автомобиль Дугиной был взорван с помощью взрывного устройства, что подтвердили в Управлении СКР по Московской области. Женщина погибла на месте, сообщает «Свободная пресса».