В московских аэропортах из-за снегопада отменили 12 рейсов

По информации на 8:37 мск, в «Домодедово» задержаны 16 рейсов, пять отменены, во «Внуково» задержаны восемь рейсов, пять отменены. В свою очередь в «Шереметьево» задержали 14 рейсов, два отменили.

Ранее пассажирский самолет, который летел из Москвы в Ереван, совершил посадку в Тбилиси из-за густого тумана, передает «Радиоточка НСН».

