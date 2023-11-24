В московских аэропортах из-за снегопада отменили 12 рейсов

По меньшей мере 38 авиарейсов задержаны и еще 12 отменены из-за снегопада в трех московских аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево». Соответствующие данные следуют из сервиса «Яндекс Расписание».

В аэропортах Москвы задержали более 35 рейсов из-за снегопада

По информации на 8:37 мск, в «Домодедово» задержаны 16 рейсов, пять отменены, во «Внуково» задержаны восемь рейсов, пять отменены. В свою очередь в «Шереметьево» задержали 14 рейсов, два отменили.

Ранее пассажирский самолет, который летел из Москвы в Ереван, совершил посадку в Тбилиси из-за густого тумана, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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