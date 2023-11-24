В московских аэропортах из-за снегопада отменили 12 рейсов
24 ноября 202309:17
По меньшей мере 38 авиарейсов задержаны и еще 12 отменены из-за снегопада в трех московских аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево». Соответствующие данные следуют из сервиса «Яндекс Расписание».
По информации на 8:37 мск, в «Домодедово» задержаны 16 рейсов, пять отменены, во «Внуково» задержаны восемь рейсов, пять отменены. В свою очередь в «Шереметьево» задержали 14 рейсов, два отменили.
Ранее пассажирский самолет, который летел из Москвы в Ереван, совершил посадку в Тбилиси из-за густого тумана, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru