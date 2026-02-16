Депутат Госдумы предупредил обладателей аккаунтов в «Инсте» и Telegram
Некоторые иностранные компании целенаправленно не выполняют требования российского законодательства, а в таком случае с ними не о чем говорить, сказал НСН Артем Кирьянов.
Полную защиту россиян в Интернете можно обеспечить только на национальных ресурсах либо сервисах, которые соблюдают законодательство РФ, заявил в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
«Защитить своих граждан мы можем только на тех ресурсах, которые либо наши национальные и находятся в зоне регулирования нашего законодательства, либо на тех ресурсах, которые выполнили требования о «приземлении»: у них должен быть российский офис, регистрацию юрлица. С ним государство и может иметь контакты различного рода», - уточнил он.
Собеседник НСН подчеркнул, что блокировка зарубежных сервисов в России призвана обезопасить граждан. Среди заблокированных Роскомнадзором соцсетей - Facebook и Instagram (принадлежат корпорации Meta, которая запрещена в РФ как экстремистская), мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая запрещена в РФ как экстремистская). Также Роскомнадзор замедляет работу Telegram.
«Когда мы говорим на сегодняшний день о том, как работают иностранные компании в России, мы понимаем, что они целенаправленно не выполняют российское законодательство. В этом и смысл ограничений, запретов: если компания, площадка не реагирует на жалобы пользователей и требования Роскомнадзора, не исполняет российский закон, тогда о чем говорить? Ну а люди, в том числе те, кто связывает свою предпринимательскую деятельность, бизнес-активность с такими иностранным площадками, должны понимать, что это их риски. Если в итоге они потеряют все, то мы мало чем сможем помочь. Никакие деньги не вернутся, вопрос исков и юрисдикции тоже затруднительный», - объяснил Кирьянов.
По его словам, поведение зарубежных компаний демонстрирует их незаинтересованность в работе с российскими пользователями.
«Мы говорим о безумных штрафах в отношении того же Google, ну и что? История может длиться много лет и ничего не дать тем, кто что-то потерял. А ведь потерять можно не только время, деньги, но и контент, аккаунт», - сказал он.
Ранее Кирьянов также отметил что жертвой мошенников сегодня может стать каждый россиянин, однако ряд мер, включая внедрение мессенджера MAX, помогает последовательно противостоять злоумышленникам, напоминает «Радиоточка НСН».
