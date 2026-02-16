Маргарита Симоньян заявила об «ураганном течении» ее болезни
16 февраля 202614:01
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале зявила, что ей предстоит операция, прохождение лучевой, гормональной и химиотерапии.
Она пояснила, что лишь один вид лечения назначается тем пациентам, «у кого совсем маленькая опухоль». У неё же ситация совсем иная.
«У меня же на фоне переживаний возникло ураганное течение, как врачи говорят», - написала журналист.
Ранее Симоньян рассказала, что начала третий курс химиотерапии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
