Маргарита Симоньян заявила об «ураганном течении» ее болезни

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале зявила, что ей предстоит операция, прохождение лучевой, гормональной и химиотерапии.

Маргарита Симоньян стала объявлять станции в «Поезде пропаганды»

Она пояснила, что лишь один вид лечения назначается тем пациентам, «у кого совсем маленькая опухоль». У неё же ситация совсем иная.

«У меня же на фоне переживаний возникло ураганное течение, как врачи говорят», - написала журналист.

Ранее Симоньян рассказала, что начала третий курс химиотерапии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЛечениеБолезньМаргарита Симоньян

Горячие новости

Все новости

партнеры