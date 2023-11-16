Рейс Москва-Ереван сел в Тбилиси из-за тумана

Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Ереван, совершил посадку в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Звартноц».

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«Самолет авиакомпании FlyOne Armenia ... совершил посадку в Тбилиси из-за густого тумана в Ереване», — указали в авиагавани.

Как отметила собеседница агентства, отмены рейсов не было.

Ранее в аэропорту Екатеринбурга задержали несколько бортов из-за сильного снегопада, пишет RT.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ТбилисиЕреванМоскваСамолеты

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