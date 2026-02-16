Лукашенко назвал ООН никчемной организацией

Он отметил, что ООН проводит много пустых и никому не нужных мероприятий. При этом действительно важные вопросы, например, ситуация в секторе Газа, остаются неразрешёнными.

«Хоть один конфликт предотвратила ООН? Ни одного... Если бы нашлась такая организация, которая может заменить ООН, я бы перекрестился, обрадовался», - указал белорусский лидер.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что созданный президентом США Дональдом Трампом Совет мира по сектору Газа не сможет стать заменой ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».