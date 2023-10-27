В аэропортах Москвы задержали более 35 рейсов из-за снегопада
Несколько десятков авиарейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы из-за снегопада, следует из информации сервиса «Яндекс.Расписание».
По данным на 07:30 мск, в аэропорту «Внуково» задержаны одиннадцать бортов, два отменены. В «Домодедово» задержали шестнадцать и отменили шесть рейсов. Кроме того, в «Шереметьево» задержаны восемь бортов.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Москве в пятницу начнет формироваться неустойчивый снежный покров, высота которого составит 2-5 сантиметров. Осадки будут продолжаться до конца выходных.
Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что в начале следующей недели в столичном регионе потеплеет до 10−12 градусов, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru