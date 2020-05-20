В Мосгорсуд поступил иск на YouTube: Сервису грозит блокировка в РФ

Стоит отметить, что это не первый иск российской компании против Google. В 2018 году суд уже принимал решение в пользу истца, обязав Google удалить спорный контент, отмечает Ura.ru



При этом, согласно антипиратскому законодательству, второе подряд нарушение может привести к вечной блокировке YouTube на территории России.



Ранее стало известно,что администрация YouTube без объяснения причин удалила канал одного из главных телеканалов Республики Крым «Крым 24».

