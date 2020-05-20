В Мосгорсуд поступил иск на YouTube: Сервису грозит блокировка в РФ
Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget обратилась с иском в Московский городской суд с требованием запретить в России сервис YouTube.
В интервью «Коммерсанту» генеральный директор и учредитель компании Светлана Симоненко заявила, что принадлежащий корпорации Google видеохостинг на некоторых каналах предлагает соискателям «обмануть будущих работодателей и пройти тесты за них», при этом используются тесты, разработанные Ontarget.
Стоит отметить, что это не первый иск российской компании против Google. В 2018 году суд уже принимал решение в пользу истца, обязав Google удалить спорный контент, отмечает Ura.ru
При этом, согласно антипиратскому законодательству, второе подряд нарушение может привести к вечной блокировке YouTube на территории России.
Ранее стало известно,что администрация YouTube без объяснения причин удалила канал одного из главных телеканалов Республики Крым «Крым 24».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
309 тыс.+8 764 / сут.
Умерли
2 972+135 / сут.
Выздоровели
85 392+9 262 / сут.
- Российским регионам предрекли массовый исход населения из-за кризиса
- «Закончились резервы». В «Лиге защиты врачей» отреагировали на заявление Мишустина о спаде эпидемии
- В Мосгорсуд поступил иск на YouTube: Сервису грозит блокировка в РФ
- ФАС не выявила запредельных цен на защитные маски
- Зеленский заявил об отказе Путина обсуждать судьбу Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru