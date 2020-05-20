В Мосгорсуд поступил иск на YouTube: Сервису грозит блокировка в РФ

Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget обратилась с иском в Московский городской суд с требованием запретить в России сервис YouTube.

В интервью «Коммерсанту» генеральный директор и учредитель компании Светлана Симоненко заявила, что принадлежащий корпорации Google видеохостинг на некоторых каналах предлагает соискателям «обмануть будущих работодателей и пройти тесты за них», при этом используются тесты, разработанные Ontarget.

Клименко назвал пиаром требование полностью заблокировать YouTube

Стоит отметить, что это не первый иск российской компании против Google. В 2018 году суд уже принимал решение в пользу истца, обязав Google удалить спорный контент, отмечает Ura.ru

При этом, согласно антипиратскому законодательству, второе подряд нарушение может привести к вечной блокировке YouTube на территории России.

Ранее стало известно,что администрация YouTube без объяснения причин удалила канал одного из главных телеканалов Республики Крым «Крым 24».

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