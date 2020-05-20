YouTube без объяснения причин удалил канал телерадиокомпании Крыма

Администрация видеосервиса YouTube без объяснения причин удалила канал одного из главных телеканалов Республики Крым «Крым 24». Об этом говорится в телеграм-канале телеканала.

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«Это было сделано после трех лет успешного сотрудничества без предупреждения и объяснения причин», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на канал были подписаны 30 тысяч пользователей, а размещенные в аккаунте видеозаписи набрали миллионы просмотров и лайков.

«Все это пропало по прихоти сотрудников американского видеохостинга», - говорится в посте.

Сейчас сотрудники телеканала пытаются восстановить удаленные видеозаписи и перенести их на собственные серверы.

В 2015 году администрация США ввели санкции против Крыма, которые вынужена соблюдать и владеющая YouTube корпорация Google. Из-за этого, в частности, на полуострове была приостановлена работа магазина приложений Google Play и ряда других сервисов.

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ФОТО: pixabay.com
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