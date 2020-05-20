YouTube без объяснения причин удалил канал телерадиокомпании Крыма

«Это было сделано после трех лет успешного сотрудничества без предупреждения и объяснения причин», - говорится в сообщении.



Подчеркивается, что на канал были подписаны 30 тысяч пользователей, а размещенные в аккаунте видеозаписи набрали миллионы просмотров и лайков.



«Все это пропало по прихоти сотрудников американского видеохостинга», - говорится в посте.



Сейчас сотрудники телеканала пытаются восстановить удаленные видеозаписи и перенести их на собственные серверы.



В 2015 году администрация США ввели санкции против Крыма, которые вынужена соблюдать и владеющая YouTube корпорация Google. Из-за этого, в частности, на полуострове была приостановлена работа магазина приложений Google Play и ряда других сервисов.

