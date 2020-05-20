YouTube без объяснения причин удалил канал телерадиокомпании Крыма
Администрация видеосервиса YouTube без объяснения причин удалила канал одного из главных телеканалов Республики Крым «Крым 24». Об этом говорится в телеграм-канале телеканала.
«Это было сделано после трех лет успешного сотрудничества без предупреждения и объяснения причин», - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что на канал были подписаны 30 тысяч пользователей, а размещенные в аккаунте видеозаписи набрали миллионы просмотров и лайков.
«Все это пропало по прихоти сотрудников американского видеохостинга», - говорится в посте.
Сейчас сотрудники телеканала пытаются восстановить удаленные видеозаписи и перенести их на собственные серверы.
В 2015 году администрация США ввели санкции против Крыма, которые вынужена соблюдать и владеющая YouTube корпорация Google. Из-за этого, в частности, на полуострове была приостановлена работа магазина приложений Google Play и ряда других сервисов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
309 тыс.+8 764 / сут.
Умерли
2 972+135 / сут.
Выздоровели
85 392+9 262 / сут.
- Матвиенко ещё раз сдала тест на COVID-19
- Индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые за 2,5 месяца
- В Роспотребнадзоре прокомментировали запрет на вход в магазин без масок
- Менеджер Нурмагомедова рассказал об обещании Путина помочь его отцу
- YouTube без объяснения причин удалил канал телерадиокомпании Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru