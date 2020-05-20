Клименко назвал пиаром требование полностью заблокировать YouTube
Видеосервис YouTube обычно исполняет решения судов, и прецедентов о его полной блокировке пока не было, рассказал в эфире НСН экс-советник президента Герман Клименко.
Разработчик тестов для оценки персонала Ontarget обратился в Мосгорсуд с иском к компании Google о полной блокировке в России принадлежащего ей видеосервиса YouTube. В Ontarget недовольны, что некоторые YouTube-каналы размещают их тесты, предлагая соискателям «обмануть будущих работодателей и пройти тесты за них», сообщила «Коммерсанту» гендиректор компании-истца Светлана Симоненко. По её словам, в 2018 году Мосгорсуд уже обязал удалить спорный контент, но Google якобы уклоняется от этого обязательства. Поскольку нарушение повторное, над YouTube нависла угроза вечной блокировки в России, отмечается в публикации.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН заявил, что в России обычно не блокируют весь сервис полностью, и соответствующее требование связал с желанием пиара.
«Практика нынешнего судопроизводства говорит о том, что блокируют всё-таки не сами сервисы, а то, что нарушает авторские права. Что не отменяет того, что решение суда, возможно, будет принято и по блокировке ресурса. Но мне кажется, что в данной ситуации это связано больше с пиаром, чем с каким-то серьёзным исполнением (требований - прим. НСН). По крайней мере, YouTube исполняет решения судов в отношении закрытия тех или иных видео — не обязательно из-за нарушения авторских прав. Но пока прецедентов блокировки самого YouTube целиком не было и, надеюсь, не будет», - отметил он.
Гендиректор Ontarget мотивирует требование о полной блокировке видеосервиса тем, что блокировка конкретной страницы не даст желаемого результата. YouTube не удаляет требуемые видео, появляются новые, объяснила она журналистам.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты не помнят, чтобы когда-либо появлялись требования о блокировке всего YouTube. Даже при повторном нарушении это маловероятно, считает адвокат Юлианна Табастаева. Она напоминает, что навечно в России заблокировали LinkedIn, но там нарушителем являлся сам ресурс, отказавшийся хранить персональные данные россиян в России.
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