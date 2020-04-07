Молочный союз: Потребление молока рухнет вслед за повышением цен

«Здесь есть два сценария. Либо все останется, как есть, либо все-таки подорожание произойдет, но не на 20, а на 10 процентов. Подорожание, думаю, ждать нужно, но не из-за коронавируса, а из-за падения рубля. Кроме того, такие товары как масло, сыр и сухое молоко очень привязаны к доллару. Более того, очень много ингредиентов есть, которые в нашей стране не производятся. Также у нас импортное оборудование, как и все запчасти к нему. Поэтому все, что касается строительства и модернизации, все будет сейчас заморожено. Также импортируются упаковка, лабораторное оборудование, расходные материалы, дезинфекторы. У нас существует рынок кормовых добавок, и в связи с резким повышением курса доллара и евро производили столкнулись с подорожанием витаминов, в частности, витамины А тоже в 90 процентах не производятся в нашей стране. В итоге кормовые добавки могут вырасти на 30-50 процентов. И еще важно, что та молочная продукция, которая поставлялась в рестораны, этот сегмент исчез, а большинство предприятий на них завязаны», – объясняет специалист.

Эксперт также выразила опасение, что спрос на молочную продукцию рухнет не только из-за повышения цен, но и из-за падения доходов россиян.

«Все годы с момента ввода санкций, уже более пяти лет прошло, падали доходы населения. И сейчас, как вы понимаете, доходы населения не просто падают, а продолжают делать это с огромной скоростью. Если эти цены вырастут на полках, то следующее, что мы можем ждать, сильное падение потребления. За 5 лет санкций оно и так упало почти на 20 процентов. То есть это нелогично, если в сетях начнут расти цены, потому что потребление рухнет окончательно», – говорит Маницкая.

Ранее гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в эфире НСН прокомментировал прогнозируемое повышение цен на чай и кофе до 20 процентов.

