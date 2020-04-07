Молочный союз: Потребление молока рухнет вслед за повышением цен
Исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли Людмила Маницкая в эфире НСН подтвердила прогнозируемый рост цен на молочную продукцию, но не на 20, а на 10 процентов.
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары из-за валютных колебаний, в результате они могут вырасти от пяти до двадцати процентов. Ожидается, что подорожают кофе, чай, специи, консервы, макароны, а также хлебобулочные изделия и рыба.
Исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли (Молочный союз России) Людмила Маницкая в эфире НСН подтвердила вероятность скоро повышения цен, однако, не более, чем на 10 процентов.
«Здесь есть два сценария. Либо все останется, как есть, либо все-таки подорожание произойдет, но не на 20, а на 10 процентов. Подорожание, думаю, ждать нужно, но не из-за коронавируса, а из-за падения рубля. Кроме того, такие товары как масло, сыр и сухое молоко очень привязаны к доллару. Более того, очень много ингредиентов есть, которые в нашей стране не производятся. Также у нас импортное оборудование, как и все запчасти к нему. Поэтому все, что касается строительства и модернизации, все будет сейчас заморожено. Также импортируются упаковка, лабораторное оборудование, расходные материалы, дезинфекторы. У нас существует рынок кормовых добавок, и в связи с резким повышением курса доллара и евро производили столкнулись с подорожанием витаминов, в частности, витамины А тоже в 90 процентах не производятся в нашей стране. В итоге кормовые добавки могут вырасти на 30-50 процентов. И еще важно, что та молочная продукция, которая поставлялась в рестораны, этот сегмент исчез, а большинство предприятий на них завязаны», – объясняет специалист.
Эксперт также выразила опасение, что спрос на молочную продукцию рухнет не только из-за повышения цен, но и из-за падения доходов россиян.
«Все годы с момента ввода санкций, уже более пяти лет прошло, падали доходы населения. И сейчас, как вы понимаете, доходы населения не просто падают, а продолжают делать это с огромной скоростью. Если эти цены вырастут на полках, то следующее, что мы можем ждать, сильное падение потребления. За 5 лет санкций оно и так упало почти на 20 процентов. То есть это нелогично, если в сетях начнут расти цены, потому что потребление рухнет окончательно», – говорит Маницкая.
Ранее гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в эфире НСН прокомментировал прогнозируемое повышение цен на чай и кофе до 20 процентов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Украина готовится к «обнулению» транзита российского газа
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой
- Лева Би-2 отказывается есть гречку на карантине
- Новости за ночь: ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ