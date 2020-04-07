Цены неизбежно вырастут. В «Союзе потребителей» о грядущем подорожании продуктов

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате они могут вырасти от 5 до 20%. В «Руспродсоюзе» ожидают подорожание кофе, чая, специй, консервов, макарон, а также хлебобулочных изделий и рыбы — товары, себестоимость которых изменилась из-за валютных колебаний и ограничений, с которыми бизнес столкнулся из-за коронавируса.

Председатель Союза Потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН заявил, что рост цен неизбежен, причем не только продукты питания. По его словам, падение курса рубля негативно влияет на цены уже на протяжении нескольких десятилетий.

«Крупные поставщики чая и кофе уже пересмотрели свои цены на поставки для торговых компаний. Если в каких-то сетях цены не менялись, это значит, что они заканчивают продавать предыдущие запасы. Следующие поставки будут уже по новым ценам. Это можно понять: и чай, и кофе в основном производят из импортного сырья. Вообще пищевые товары и товары непродовольственные, в которых есть импортная составляющая, будут неизбежно дорожать. Мы все последние десятилетия зависим от курса рубля, он зависит от нефтяных цен, потребитель чувствует все это на себе достаточно быстро», - отметил он.