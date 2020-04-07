Цены неизбежно вырастут. В «Союзе потребителей» о грядущем подорожании продуктов
Председатель Союза Потребителей России Пётр Шелищ рассказал НСН, что регулярный рост стоимости товаров уже никого не удивляет.
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате они могут вырасти от 5 до 20%. В «Руспродсоюзе» ожидают подорожание кофе, чая, специй, консервов, макарон, а также хлебобулочных изделий и рыбы — товары, себестоимость которых изменилась из-за валютных колебаний и ограничений, с которыми бизнес столкнулся из-за коронавируса.
Председатель Союза Потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН заявил, что рост цен неизбежен, причем не только продукты питания. По его словам, падение курса рубля негативно влияет на цены уже на протяжении нескольких десятилетий.
«Крупные поставщики чая и кофе уже пересмотрели свои цены на поставки для торговых компаний. Если в каких-то сетях цены не менялись, это значит, что они заканчивают продавать предыдущие запасы. Следующие поставки будут уже по новым ценам. Это можно понять: и чай, и кофе в основном производят из импортного сырья. Вообще пищевые товары и товары непродовольственные, в которых есть импортная составляющая, будут неизбежно дорожать. Мы все последние десятилетия зависим от курса рубля, он зависит от нефтяных цен, потребитель чувствует все это на себе достаточно быстро», - отметил он.
Собеседник НСН выразил надежду, что правительство не будет кардинально вмешиваться в ситуацию.
«Опыт государственного сдерживания цен ничем хорошим у нас не кончался. Просто вместо подорожания мы получаем дефицит. Многие не могут обойтись без чая или кофе, но мы все же не потребляем их настолько, что это существенно отражается на нашем бюджете. Основная масса продуктов, слава Богу, отечественного производства. На торговлю давит снижение платежеспособного спроса. Поставщики хотели бы пересматривать цены, но торговля не очень-то идет им навстречу. Денег у людей становится все меньше и меньше», - констатировал эксперт.
Пока ритейлеры не согласовали повышение закупочных цен, добавили в организации, но уже в ближайшие 14 дней ситуация может измениться. В Ассоциации компаний розничной торговли сказали, что сети стремятся сдерживать подорожание продуктов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой
- Лева Би-2 отказывается есть гречку на карантине
- Новости за ночь: ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ
- Новости за ночь: Россиянам объяснили, как отличать фейки о коронавирусе