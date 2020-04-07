«Росчайкофе» подтверждает скорое повышение цен
Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в эфире НСН прокомментировал прогнозируемое повышение цен на чай и кофе до 20 процентов.
Россиянам обещают подорожание продуктов до двадцати процентов. Речь идет о тех товарах, себестоимость которых изменилась из-за валютных колебаний. Ожидается, что подорожают кофе, чай, специи, консервы, макароны, а также хлебобулочные изделия и рыба.
Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в эфире НСН заявил, что уверенных прогнозов в каких-либо цифрах давать нельзя, так как степень валютной составляющей в себестоимости продукта зависит от конкретного типа товара.
«Я не могу определить процент подорожания. На один процент или на двадцать – сказать очень сложно. Однозначно я могу заявить только об одном. И чай, и кофе имеют очень высокую валютную составляющую в себестоимости продукта. Конечно же, это зависит от типа продукта, потому что, допустим, у нас есть жаренный кофе, молотый, растворимый, чай бывает в пачках и в пакетиках, где разная глубина переработки. И в каждом из этих продуктов разная степень добавленной стоимости, так как отличаются оборудование и материалы для производства. Если говорить в среднем, то и в чае, и в кофе порядка 70 процентов цены зависит от курса валют. То есть валютная составляющая в себестоимости этих товаров довольно высока. Что нас спасает от ста процентов зависимости от валюты? Дело в том, что практически вся продукция, которая есть на массовом рынке, ее дорабатывают на территории России. Максимальное импортозамещение было проведено в середине 2000-х годов. Все, что можно делать на территории России, делают здесь, то есть часть добавленной стоимости делается в рублях. Но все же, 70 процентов – это высокая зависимость. И, учитывая эту валютную зависимость, очевидно, что изменение курса повлияет на цену. А каким именно образом повлияет, сказать пока сложно, и в каждом сегменте это будут свои цифры. В премиальном сегменте очень часто потребители не чувствительны к цене, потому что деньги у них есть, и им важно качество товара. В эконом-сегменте люди смотрят исключительно на цену. И в каждом сегменте производители и поставщики будут вести свою политику, кто как поймет, что хочет и может потребитель», – поясняет он.
Эксперт также перечислил те импортные материалы, используемые при производстве, которые не изготовляют на территории нашей страны, как следствие, их нечем заменить.
«Все компании сейчас поставлены в очень сложное положение. Сырье и материалы для производства становятся дороже. Допустим, фильтровальная бумага для чайных пакетиков, она вообще не производится на территории Российской Федерации. Есть нитка для чайных пакетиков, это не нитка для шитья, это специализированная нитка, которая тоже не производится в нашей стране. И таких элементов, на самом деле, довольно много. К тому же, практически все оборудование, которое используется для пакетированного чай или растворимого кофе, это все импорт. И пусть предприятия укомплектованы давно, но ведь порой нужно менять запчасти в этом оборудовании», – отмечает специалист.
Чантурия обвинил сетевую торговлю, из-за поведения которой производителям в 2014 году приходилось работать себе в убыток. По его словам, сейчас ситуация может повториться, хотя часть компаний до сих пор так и оправилась от удара шестилетней давности.
«У всех компаний разная ситуация, но все, так или иначе, пытаются привести цену в адекватное состояние. Сложность заключается в том, что сетевая торговля, которой важна другая задача – не потерять поток потребителя, для этого им нужно сохранять цены, насколько это возможно, на низком уровне. А если возможно, делать еще ниже, чтобы быть конкурентноспособными. И это не позволяет поставщикам рассчитывать на адекватное повышение цен. Например, в 2014 году, когда курс доллара изменился в два раза, поставщики несколько месяцев поставляли продукцию фактически в убыток себе, они продолжали поставлять продукцию в магазины по старым ценам, потому что договора заключены в рублях, потому что есть штраф за непоставку. И из-за такого поведения сетей большинство компаний не оправились еще от удара 2014 года», – подытоживает эксперт.
Ранее генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в эфире НСН заверил, что качество чая, который россияне могут найти на продуктовых полках, не должно вызывать никаких сомнений.
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