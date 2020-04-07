«Росчайкофе» подтверждает скорое повышение цен

Россиянам обещают подорожание продуктов до двадцати процентов. Речь идет о тех товарах, себестоимость которых изменилась из-за валютных колебаний. Ожидается, что подорожают кофе, чай, специи, консервы, макароны, а также хлебобулочные изделия и рыба.

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в эфире НСН заявил, что уверенных прогнозов в каких-либо цифрах давать нельзя, так как степень валютной составляющей в себестоимости продукта зависит от конкретного типа товара.

«Я не могу определить процент подорожания. На один процент или на двадцать – сказать очень сложно. Однозначно я могу заявить только об одном. И чай, и кофе имеют очень высокую валютную составляющую в себестоимости продукта. Конечно же, это зависит от типа продукта, потому что, допустим, у нас есть жаренный кофе, молотый, растворимый, чай бывает в пачках и в пакетиках, где разная глубина переработки. И в каждом из этих продуктов разная степень добавленной стоимости, так как отличаются оборудование и материалы для производства. Если говорить в среднем, то и в чае, и в кофе порядка 70 процентов цены зависит от курса валют. То есть валютная составляющая в себестоимости этих товаров довольно высока. Что нас спасает от ста процентов зависимости от валюты? Дело в том, что практически вся продукция, которая есть на массовом рынке, ее дорабатывают на территории России. Максимальное импортозамещение было проведено в середине 2000-х годов. Все, что можно делать на территории России, делают здесь, то есть часть добавленной стоимости делается в рублях. Но все же, 70 процентов – это высокая зависимость. И, учитывая эту валютную зависимость, очевидно, что изменение курса повлияет на цену. А каким именно образом повлияет, сказать пока сложно, и в каждом сегменте это будут свои цифры. В премиальном сегменте очень часто потребители не чувствительны к цене, потому что деньги у них есть, и им важно качество товара. В эконом-сегменте люди смотрят исключительно на цену. И в каждом сегменте производители и поставщики будут вести свою политику, кто как поймет, что хочет и может потребитель», – поясняет он.