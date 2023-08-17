В моде серп и молот: Российские видеоигры ворвутся на международный рынок

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по продвижению российских видеоигр и программ на зарубежные рынки, в частности, в страны БРИКС.



«Я считаю, что Россия - страна с огромной игровой экспертизой. Мы в 1984 году начали делать игры, когда еще никто не знал такого слова. Вспомнить «Тетрис» - это мягкое русское влияние на весь игровой мир. Выход «Тетриса» тогда совпал еще с модой на все русское из-за перестройки, поэтому слова «Горбачев», «Перестройка», «Пятилетка» и «Тетрис» шли буквально в одном ряду», - отметил собеседник НСН.

По его словам, в российской гейм-индустрии много достойных проектов, которые можно представить на международных рынках.



«Сейчас было много игровых проектов, связанных с Россией. Например, игра Atomic Heart («Атомное сердце») сделана выходцами из России. Она возобновила моду на все советское: красная звезда, серп и молот и так далее. Все это было создано нашими людьми и тепло принято во всем мире. Например, авиасимулятор «Ил-2 Штурмовик», который до сих пор весьма популярен, а аудитория у игры в основном не российская, а зарубежная. Сейчас у нас, к сожалению, осталось не так много игровых студий, потому что эта сфера была ориентирована даже больше не на Запад, а на международный рынок. Российский игровой рынок не такой большой, чтобы делать проекты только для него. Но у нас остались люди, которые продолжают делать игры, многие из них на российскую тематику. Достаточно вспомнить сибирских ребят, которые делают игру «Смута» по мотивам смутного времени. Эта игра в духе Assassin’s Creed, но на наш манер. Еще есть московская студия «1С Game Studios», которая сейчас разрабатывает игру «Сказки старой Руси». Это новый взгляд на старые русские сказки, причем не для детей, а в немного жутком виде. Эта игра давно анонсирована и должна выйти в следующем году. Это все проекты международного уровня. Это игры, над которыми работают лучшие оставшиеся в России умы и руки, на которые возлагаются достаточно большие надежды», - сказал Кузьменко.

Он предрек возвращение в Россию работников игровой индустрии в случае расширения и поддержки этой сферы.

«Если сейчас в России появится запрос на российские игры, если снова откроются рабочие места, то многие талантливые разработчики, гейм-дизайнеры, сценаристы и так далее, которые сейчас уехали на Кипр, в Грузию, в Армению, вернутся обратно. Главное - предложить людям, что делать. На международные игровые рынки мы ворвемся, я уверен», - заключил эксперт.

Ранее Кузьменко в беседе с «Радиоточкой НСН» призвал изучать рынок компьютерных игр, а не запрещать его.

