«Понять и принять»: Почему запреты на видеоигры могут убить их как культуру
Эксперт Александр Кузьменко в разговоре с НСН призвал изучать рынок компьютерных игр, а не запрещать его.
Видеоигры - это такая же часть культуры, как книги, музыка и прочие виды искусств и развлечений, заявил независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко. В беседе с НСН он призвал изучить и «зарегулировать» этот рынок.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что для распространения в России компьютерных игр следует выдавать прокатные удостоверения.
«Если мы пытаемся как-то «зарегулировать» тот рынок, которого, в общем-то, не существует, и который мы «профукали», мы этот рынок можем просто убить. А если мы убьем этот рынок, то мы убьем целый пласт культуры. И видеоигры – это часть культуры. Такой же, как книжки, музыка, сказки и все остальное. Если вы посмотрите на то, чем занимается ваш ребенок, то видеоигры занимают как минимум треть его досуга. Запрещать этот рынок не нужно. Его нужно изучить, зарегулировать, понять и принять, в конце концов», - сказал Кузьменко.
Собеседник уверен, что массовой пропаганды в компьютерных играх быть не может.
«В России были прецеденты, когда рейтинги, выдаваемые европейскими или американскими компаниями, пересматривались. Были какие-то персонажи из ЛГБТ рейтингом 14+. У нас это запрещено, игра получала автоматически рейтинг 18+. Но такие примеры были единичными, и я не думаю, что это будет какая-то массовая пропаганда. Потому что игры, как и фильмы, - штука развлекательная», - подытожил он.
Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвала депутатов выработать государственную политику в области компьютерных игр.
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