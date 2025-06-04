В Алтайском крае зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Алтайском крае в 181 км восточнее Барнаула. Об этом рассказали в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Согласно данным экспертов, толчки зарегистрировали в 05:13 мск. Эпицентр землетрясения располагался почти в 4,5 км к северо-востоку от села Пуштули, примерно в 10 км от границы Кемеровской области.

Интенсивность подземных толчков в эпицентре по шкале MSK-64 составляла 5,6 балла.

Накануне землетрясение произошло на юге Турции, в результате погиб один человек, 69 пострадали, напоминает Ura.ru.

