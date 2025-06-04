В Алтайском крае зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Алтайском крае в 181 км восточнее Барнаула. Об этом рассказали в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН.
Согласно данным экспертов, толчки зарегистрировали в 05:13 мск. Эпицентр землетрясения располагался почти в 4,5 км к северо-востоку от села Пуштули, примерно в 10 км от границы Кемеровской области.
Интенсивность подземных толчков в эпицентре по шкале MSK-64 составляла 5,6 балла.
Накануне землетрясение произошло на юге Турции, в результате погиб один человек, 69 пострадали, напоминает Ura.ru.
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