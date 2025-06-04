СМИ: Си Цзиньпин не хочет беседы с Трампом, который отчитал Зеленского в США
КНР проявляет осторожность в организации личной встречи китайского председателя Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Politico.
По данным издания, это может быть связано с ситуацией, произошедшей с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме, когда Трамп устроил своим оппонентам публичные сцены. Трамп уверен, что личная беседа с лидером Китая позволит урегулировать торговые разногласия между двумя странами.
Кроме того, в Пекине обеспокоены непредсказуемым поведением лидера США и полагают, что возможные инциденты могут повлиять на имидж Си Цзиньпина.
Ранее стало известно, что разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина состоится в ближайшую неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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