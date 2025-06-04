СМИ: Си Цзиньпин не хочет беседы с Трампом, который отчитал Зеленского в США

По данным издания, это может быть связано с ситуацией, произошедшей с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме, когда Трамп устроил своим оппонентам публичные сцены. Трамп уверен, что личная беседа с лидером Китая позволит урегулировать торговые разногласия между двумя странами.

Кроме того, в Пекине обеспокоены непредсказуемым поведением лидера США и полагают, что возможные инциденты могут повлиять на имидж Си Цзиньпина.

Ранее стало известно, что разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина состоится в ближайшую неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

