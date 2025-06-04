В Норвегии назвали финансовой катастрофой прошедший чемпионат мира по лыжным видам
Чемпионат мира по лыжным видам спорта, прошедший ранее в Норвегии, назвали экономической катастрофой для страны. Об этом пишет газета VG со ссылкой на источник.
По данным издания, организаторы чемпионата рассчитывали получить до 30 млн норвежских крон (2,6 млн евро) прибыли. Однако вместо этого они понесли убытки: точная сумма уточняется, но, по сведениям газеты, дефицит составил около 34 млн крон (2,9 млн евро).
Мировое первенство по лыжным видам спорта проходило в Тронхейме 26 февраля - 9 марта, напоминает 360.ru. Спортсмены из России и Белоруссии не участвовали в соревнованиях из-за отстранения со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноуборда на фоне ситуации на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru