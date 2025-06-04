Шойгу по поручению Путина прибыл в Пхеньян
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян, сообщает РИА Новости.
Визит состоялся по поручению главы государства Владимира Путина. Планируется, что Шойгу встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Ожидается обсуждение реализации ряда пунктов Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Пхеньяна, а также увековечивание памяти корейский бойцов, помогавших в освобождении Курской области.
В прошлый раз секретарь прилетал в Пхеньян в марте текущего года.
Ранее Шойгу поблагодарил защищавших Курскую область воинов КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru