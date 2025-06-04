Шойгу по поручению Путина прибыл в Пхеньян

Визит состоялся по поручению главы государства Владимира Путина. Планируется, что Шойгу встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ожидается обсуждение реализации ряда пунктов Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Пхеньяна, а также увековечивание памяти корейский бойцов, помогавших в освобождении Курской области.

В прошлый раз секретарь прилетал в Пхеньян в марте текущего года.

Ранее Шойгу поблагодарил защищавших Курскую область воинов КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

