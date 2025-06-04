Британия планирует поставить Украине 100 тысяч дронов
Великобритания намерена передать Украине 100 тысяч беспилотников к концу нынешнего финансового года, который завершится в апреле 2026 года. Об этом сообщили в министерстве обороны Соединенного Королевства.
Лондон увеличит поставки дронов Киеву решила в десять раз по сравнению с прошлым годом. Стоимость беспилотников составит 350 млн фунтов (около $473 млн), поставки - часть более широкой инициативы военной помощи Киеву на 4,5 млрд фунтов (свыше $6 млрд).
В военном ведомстве отметили, что Британия поставила украинской стороне 140 тысяч артиллерийских снарядов с начала года, в 2025-м королевство планирует потратить 247 млн фунтов ($334 млн) на подготовку военных ВСУ. Как ожидается, глава британского минобороны Джон Хили объявит об этом на заседании контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Ранее Хили заявил о готовности Британии к вооруженному конфликту с Россией, по его словам, королевство «укрепляет свои вооруженные силы», пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вратарь Сафонов прилетел в Москву с кубком Лиги чемпионов
- Во Вьетнаме отменили закон об ограничении рождаемости
- В Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
- Британия планирует поставить Украине 100 тысяч дронов
- В Кузбассе задержали подростка за попытку поджога на железной дороге
- В Норвегии назвали финансовой катастрофой прошедший чемпионат мира по лыжным видам
- В Воркуте произошла авария на шахте «Комсомольская»
- Над тремя российскими регионами уничтожили семь украинских БПЛА
- В Алтайском крае зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,5
- Шойгу по поручению Путина прибыл в Пхеньян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru