Британия планирует поставить Украине 100 тысяч дронов

Великобритания намерена передать Украине 100 тысяч беспилотников к концу нынешнего финансового года, который завершится в апреле 2026 года. Об этом сообщили в министерстве обороны Соединенного Королевства.

Лондон увеличит поставки дронов Киеву решила в десять раз по сравнению с прошлым годом. Стоимость беспилотников составит 350 млн фунтов (около $473 млн), поставки - часть более широкой инициативы военной помощи Киеву на 4,5 млрд фунтов (свыше $6 млрд).

В военном ведомстве отметили, что Британия поставила украинской стороне 140 тысяч артиллерийских снарядов с начала года, в 2025-м королевство планирует потратить 247 млн фунтов ($334 млн) на подготовку военных ВСУ. Как ожидается, глава британского минобороны Джон Хили объявит об этом на заседании контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Ранее Хили заявил о готовности Британии к вооруженному конфликту с Россией, по его словам, королевство «укрепляет свои вооруженные силы», пишет Ura.ru.

