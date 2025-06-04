Экс-аналитик ЦРУ: Пиар-акции не помогут Украине на фронте

По его словам, она никак не поможет Киеву на фронте, где «Россия продолжает наступать и уничтожать врага». Эксперт указал, что Украина в ярости из-за того, что Россия не поддалась на провокации и не вышла из переговоров.

Атака Украины на аэродромы РФ увеличила потенциал эскалации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

