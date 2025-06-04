Экс-аналитик ЦРУ: Пиар-акции не помогут Украине на фронте

Атака Вооруженных сил Украины на аэродромы России не более чем пиар-акция, сообщил на YouTube экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

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По его словам, она никак не поможет Киеву на фронте, где «Россия продолжает наступать и уничтожать врага». Эксперт указал, что Украина в ярости из-за того, что Россия не поддалась на провокации и не вышла из переговоров.

Атака Украины на аэродромы РФ увеличила потенциал эскалации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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