Экс-аналитик ЦРУ: Пиар-акции не помогут Украине на фронте
4 июня 202505:33
Атака Вооруженных сил Украины на аэродромы России не более чем пиар-акция, сообщил на YouTube экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, она никак не поможет Киеву на фронте, где «Россия продолжает наступать и уничтожать врага». Эксперт указал, что Украина в ярости из-за того, что Россия не поддалась на провокации и не вышла из переговоров.
Атака Украины на аэродромы РФ увеличила потенциал эскалации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru