Над тремя российскими регионами уничтожили семь украинских БПЛА

«В течение прошедшей ночи... уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Так, четыре дрона ликвидировали над Крымом, два – над Курской областью, еще один – над Белгородской.

Ранее три беспилотника ВСУ сбили в Крыму, один аппарат уничтожили над акваторией Азовского моря, напоминает Ura.ru.

