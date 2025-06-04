Над тремя российскими регионами уничтожили семь украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над тремя российскими регионами, передает Минобороны.

Беспилотники атаковали пять районов Белгородской области

«В течение прошедшей ночи... уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Так, четыре дрона ликвидировали над Крымом, два – над Курской областью, еще один – над Белгородской.

Ранее три беспилотника ВСУ сбили в Крыму, один аппарат уничтожили над акваторией Азовского моря, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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