Над тремя российскими регионами уничтожили семь украинских БПЛА
4 июня 202507:33
Дежурные средства ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над тремя российскими регионами, передает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.
Так, четыре дрона ликвидировали над Крымом, два – над Курской областью, еще один – над Белгородской.
Ранее три беспилотника ВСУ сбили в Крыму, один аппарат уничтожили над акваторией Азовского моря, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru