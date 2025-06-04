СМИ: Страны НАТО будут учитывать помощь Киеву в новых расходах на оборону
Страны, входящие в НАТО, планируют учитывать расходы на военную помощь Украине как траты на оборону, сообщает Euractiv.
По данным издания, это произойдет в соответствии с предложением Североатлантического альянса повысить целевые показатели расходов на оборону до 5% ВВП.
Расходы на военную помощь Киеву могут быть учтены в рамках 1,5% от ВВП на дополнительные нужды, но невоенную помощь и отправку оружия из уже существующих запасов не станут учитывать в рамках цели в 5%.
НАТО фактически поддерживает террористические атаки ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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