СМИ: Страны НАТО будут учитывать помощь Киеву в новых расходах на оборону

Страны, входящие в НАТО, планируют учитывать расходы на военную помощь Украине как траты на оборону, сообщает Euractiv.

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По данным издания, это произойдет в соответствии с предложением Североатлантического альянса повысить целевые показатели расходов на оборону до 5% ВВП.

Расходы на военную помощь Киеву могут быть учтены в рамках 1,5% от ВВП на дополнительные нужды, но невоенную помощь и отправку оружия из уже существующих запасов не станут учитывать в рамках цели в 5%.

НАТО фактически поддерживает террористические атаки ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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