СМИ: В России введут возрастную маркировку видеоигр
Возрастную маркировку видеоигр планируется ввести в России до конца года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным издания, правительство должно до конца года внести в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» мероприятия, связанные с регулированием контента в играх. Сейчас речь идет о запуске системы возрастной маркировки, аналогичной международной PEGI (Pan European Game Information — европейская рейтинговая система компьютерных игр). По данным «Коммерсанта», между регуляторами есть разногласия о механизмах проведения экспертизы игр.
Аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко подтвердил, что Минэкономики подготовило изменения в федеральный проект. Отмечается, что изменения направлены на «предупреждение бесконтрольного распространения среди детей деструктивной информации», в частности, предлагается ввести обязательную возрастную маркировку игр.
Действующий федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию» уже предусматривает возрастную маркировку контента, в том числе «программ для электронных вычислительных машин (ЭВМ)», однако госструктуры не принимают участия в анализе: классификацию осуществляет производитель игры или ее распространитель.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru