В Воркуте произошла авария на шахте «Комсомольская»

Аварийная ситуация зафиксирована на шахте «Комсомольская» в Воркуте, более 100 горняков эвакуировали. Об этом сообщили в управлении МЧС по Республике Коми.

По данным ведомства, 4 июня на шахте произошла остановка вентилятора главного проветривания, причина ЧП неизвестна. В шахте находились 115 человек.

«На место инцидента выехало отделение Воргашорского ВГСВ и оперативная группа Воркутинского местного пожарно-спасательного гарнизона», - подчеркнули в МЧС.

Позже ведомство заявило о завершении аварийной ситуации на «Комсомольской». В 03:40 вентилятор ГВП на шахте был запущен, объект продолжает работать в штатном режиме.

В мае семь шахт в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе Кемеровской области остались без электричества из-за технической неисправности на одной линии электропередачи, напоминает Ura.ru.

