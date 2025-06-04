В Воркуте произошла авария на шахте «Комсомольская»
Аварийная ситуация зафиксирована на шахте «Комсомольская» в Воркуте, более 100 горняков эвакуировали. Об этом сообщили в управлении МЧС по Республике Коми.
По данным ведомства, 4 июня на шахте произошла остановка вентилятора главного проветривания, причина ЧП неизвестна. В шахте находились 115 человек.
«На место инцидента выехало отделение Воргашорского ВГСВ и оперативная группа Воркутинского местного пожарно-спасательного гарнизона», - подчеркнули в МЧС.
Позже ведомство заявило о завершении аварийной ситуации на «Комсомольской». В 03:40 вентилятор ГВП на шахте был запущен, объект продолжает работать в штатном режиме.
В мае семь шахт в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе Кемеровской области остались без электричества из-за технической неисправности на одной линии электропередачи, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru