В Кузбассе задержали подростка за попытку поджога на железной дороге

Подросток задержан за покушение на теракт на железной дороге в Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

Полицейские задержали злоумышленника, осуществлявшего фотосъемку локомотивов на железнодорожных путях.

«При себе у него имелась емкость с зажигательной жидкостью, перчатки и балаклава. Установлено, что он прибыл на станцию Прокопьевск Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" по заданию неустановленного лица, с которым он связывался посредством Telegram», - указали в УФСБ.

По данным правоохранителей, подросток планировал поджечь локомотив, чтобы причинить имущественный ущерб и воздействовать на «принятие органами власти решения о прекращении участия Вооруженных сил РФ в специальной военной операции». Фигурант не смог осуществить преступный умысел, его деятельность была пресечена.

Против подростка возбудили уголовное дело о покушении на совершение теракта.

Ранее правоохранители задержали жителя Пермского края за поджог двух базовых станций мобильной связи, возбуждено дело о террористическом акте, пишет Ura.ru.

