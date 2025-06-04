В Кузбассе задержали подростка за попытку поджога на железной дороге
Подросток задержан за покушение на теракт на железной дороге в Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.
Полицейские задержали злоумышленника, осуществлявшего фотосъемку локомотивов на железнодорожных путях.
«При себе у него имелась емкость с зажигательной жидкостью, перчатки и балаклава. Установлено, что он прибыл на станцию Прокопьевск Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" по заданию неустановленного лица, с которым он связывался посредством Telegram», - указали в УФСБ.
По данным правоохранителей, подросток планировал поджечь локомотив, чтобы причинить имущественный ущерб и воздействовать на «принятие органами власти решения о прекращении участия Вооруженных сил РФ в специальной военной операции». Фигурант не смог осуществить преступный умысел, его деятельность была пресечена.
Против подростка возбудили уголовное дело о покушении на совершение теракта.
Ранее правоохранители задержали жителя Пермского края за поджог двух базовых станций мобильной связи, возбуждено дело о террористическом акте, пишет Ura.ru.
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