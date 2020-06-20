В Минздраве заявили о штатном характере испытаний вакцины от коронавируса
В штатном режиме проходят клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом по итогам тестирования в течение недели заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Клинические испытания начались. Они идут первую неделю. Все идет в штатном режиме. О результатах сообщим», - цитирует Мурашко «Интерфакс».
Ранее стало известно, что опытная вакцина от COVID-19 введена первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко. Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи получили разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний на базе госпиталя имени Бурденко 16 июня.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал сроки начала промышленного производства вакцины от COVID-19.
«В массовом производстве вакцина может появиться в следующем году, потому что мало ее создать, мало ее испытать. Надо провести доклинические и клинические испытания, нужны полевые испытания и надо наладить промышленное производство. А это совсем не то, что произвести маленькую партию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru