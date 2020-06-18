Раскрыты детали испытаний российской вакцины от COVID-19

Раскрыты подробности испытаний отечественной вакцины от COVID-19. Как пишет РИА Новости, о ходе испытаний рассказал начальник 48-го ЦНИИ Минобороны полковник Сергей Борисевич. Он отметил, что она создана на платформе, на которой ранее делали вакцину против лихорадки Эбола и болезни, вызванной ближневосточным респираторным синдромом (MERS).

Кроме того, Борисевич подчеркнул, что в том случае, если все этапы регистрации вакцинных препаратов будут успешно пройдены, промышленный выпуск российской вакцины можно будет ожидать ближе к концу года.

В России начались испытания вакцины от COVID-19

Ранее в Минобороны сообщили о начале испытаний вакцины от COVID-19 в военном клиническом госпитале имени Бурденко. Военное ведомство проводит их совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Разрешение на проведение клинических испытаний на базе госпиталя имени Бурденко было выдано Минздравом РФ 16 июня.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусРоссияВакцина
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