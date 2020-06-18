Раскрыты детали испытаний российской вакцины от COVID-19
Раскрыты подробности испытаний отечественной вакцины от COVID-19. Как пишет РИА Новости, о ходе испытаний рассказал начальник 48-го ЦНИИ Минобороны полковник Сергей Борисевич. Он отметил, что она создана на платформе, на которой ранее делали вакцину против лихорадки Эбола и болезни, вызванной ближневосточным респираторным синдромом (MERS).
Кроме того, Борисевич подчеркнул, что в том случае, если все этапы регистрации вакцинных препаратов будут успешно пройдены, промышленный выпуск российской вакцины можно будет ожидать ближе к концу года.
Ранее в Минобороны сообщили о начале испытаний вакцины от COVID-19 в военном клиническом госпитале имени Бурденко. Военное ведомство проводит их совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Разрешение на проведение клинических испытаний на базе госпиталя имени Бурденко было выдано Минздравом РФ 16 июня.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
561 тыс.+7 790 / сут.
Умерли
7 660+182 / сут.
Выздоровели
314 тыс.+9 621 / сут.
- Эколог: От мусоропроводов избавляться пока рано
- Умерла сестра Джона Кеннеди
- МИД предостерёг россиян от «скоропалительного» планирования заграничных поездок
- Роскомнадзор снял требования по блокировке Telegram
- Раскрыты детали испытаний российской вакцины от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru