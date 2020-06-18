Раскрыты детали испытаний российской вакцины от COVID-19

Раскрыты подробности испытаний отечественной вакцины от COVID-19. Как пишет РИА Новости, о ходе испытаний рассказал начальник 48-го ЦНИИ Минобороны полковник Сергей Борисевич. Он отметил, что она создана на платформе, на которой ранее делали вакцину против лихорадки Эбола и болезни, вызванной ближневосточным респираторным синдромом (MERS).

Кроме того, Борисевич подчеркнул, что в том случае, если все этапы регистрации вакцинных препаратов будут успешно пройдены, промышленный выпуск российской вакцины можно будет ожидать ближе к концу года.