В Минздраве заявили, что до выхода на плато по коронавирусу РФ еще далеко

Главный пульмонолог министерства здравоохранения, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев заявил, что до выхода на плато по коронавирусу РФ еще далеко. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Авдеева, сложно говорить, на какой стадии в настоящее время находится России в ситуации с коронавирусом, однако «точно мы не добрались до пика». Специалист Менздрава считает, что это можно связать с тем, что многие россияне продолжают нарушать требования самоизоляции. Он подчеркнул, что это приводит к росту заболеваний и госпитализаций.

Ранее в Минздраве объяснили низкую смертность в РФ от коронавируса. По словам главного внештатного инфекциониста ведомства Елена Малинниковой, в России сегодня вовремя обнаруживают новые случаи заражения, поэтому медики успевают оказать лечение.


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ФОТО: pixabay.com
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