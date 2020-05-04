В Минздраве заявили, что до выхода на плато по коронавирусу РФ еще далеко

По словам Авдеева, сложно говорить, на какой стадии в настоящее время находится России в ситуации с коронавирусом, однако «точно мы не добрались до пика». Специалист Менздрава считает, что это можно связать с тем, что многие россияне продолжают нарушать требования самоизоляции. Он подчеркнул, что это приводит к росту заболеваний и госпитализаций.

Ранее в Минздраве объяснили низкую смертность в РФ от коронавируса. По словам главного внештатного инфекциониста ведомства Елена Малинниковой, в России сегодня вовремя обнаруживают новые случаи заражения, поэтому медики успевают оказать лечение.





