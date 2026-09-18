Биолог объяснила, почему нельзя стричь шпицев и лаек
Стрижка шпицев и лаек может грозить собакам возникновением экземы. Об этом заявила преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Марина Татаренко в беседе с NEWS.ru.
Как отметила эксперт, некоторые породы собак — лаек и всех лайкоидов, чау-чау и шпицев — нельзя стричь из-за особой двойной структуры шерсти.
«Она, во-первых, защищает их от жары. Во-вторых, если ее подстричь, у многих собак начинаются экземы, которые очень долго и трудно лечатся. Таких питомцев нужно хорошо вычесывать. Пуделей, йорков, болонок весной стричь можно. Я бы подстригла и южно-русскую или кавказскую овчарку», — подчеркнула Татаренко.
По ее словам, решение о стрижке собаки следует принимать в зависимости от самочувствия животного. Если питомцу плохо и жарко, можно его подстричь. При этом лучше проконсультироваться с грумером, ветеринаром и специалистом по конкретной породе.
Ранее ректор первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц в беседе с НСН назвал наиболее стрессоустойчивые породы собак. К ним можно отнести сенбернаров, пекинесов, часть породы бульдогов и овчарок.
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