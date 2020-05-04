Делягин: Коронавирус уйдёт, а одичалые с ограничениями останутся

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович назвал принятые в РФ меры поддержки малого и среднего бизнеса на фоне пандемии коронавируса достаточными и спрогнозировал необходимость основой помощи компаниям в июне-июле, сообщает РБК. Он также предупредил об опасности изменений посткризисных моделей поведения людей и развитии экономики. Кроме того, Дворкович утверждает, что могут возникать «экономические острова» без учета эффективности развития производств, могут разрываться цепочки поставок.

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН раскритиковал заявления Аркадия Дворковича, отметитв, что помощь бизнесу необходим уже сейчас.

«То о чём говорит Дворкович – происходит прямо сейчас, а он, почему-то переносит это в будущее, он запаздывает на цикл исторического развития, которое сейчас идёт быстро. А то, что он говорит, что бизнес получил достаточную помощь, свидетельствует о том, что всерьёз к нему относиться – себя не уважать», - заявил экономист.

Он также ответил на вопрос о посткоронавирусной эпохе, и выразил уверенность, что ограничения, действующие сейчас, выгодны государству, а потому останутся в силе и после окончания пандемии.