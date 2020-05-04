Делягин: Коронавирус уйдёт, а одичалые с ограничениями останутся
Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин раскритиковал в беседе с НСН утверждения председателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича о достаточных мерах поддержки бизнеса и предположил, что ограничительные меры останутся и после того как закончится пандемия коронавируса.
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович назвал принятые в РФ меры поддержки малого и среднего бизнеса на фоне пандемии коронавируса достаточными и спрогнозировал необходимость основой помощи компаниям в июне-июле, сообщает РБК. Он также предупредил об опасности изменений посткризисных моделей поведения людей и развитии экономики. Кроме того, Дворкович утверждает, что могут возникать «экономические острова» без учета эффективности развития производств, могут разрываться цепочки поставок.
Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН раскритиковал заявления Аркадия Дворковича, отметитв, что помощь бизнесу необходим уже сейчас.
«То о чём говорит Дворкович – происходит прямо сейчас, а он, почему-то переносит это в будущее, он запаздывает на цикл исторического развития, которое сейчас идёт быстро. А то, что он говорит, что бизнес получил достаточную помощь, свидетельствует о том, что всерьёз к нему относиться – себя не уважать», - заявил экономист.
Он также ответил на вопрос о посткоронавирусной эпохе, и выразил уверенность, что ограничения, действующие сейчас, выгодны государству, а потому останутся в силе и после окончания пандемии.
«Я не уверен, что эта эпоха настанет, потому что государству очень удобно иметь тотальную слежку за гражданами, даже если оно не умеет пока пользоваться её результатами. Коронавирус пройдёт, а "одичалые", которые сейчас одержимы "коронобесием", останутся - у них всё в порядке. Напомню, что подоходный налог был введён во время первой мировой войны, как временная мера, но, когда война закончилась, никто его отменять не стал. Поэтому весьма вероятно, что ограничения останутся и, возможно, даже будут ужесточены и дополнены», - добавил Делягин.
В свою очередь директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал об очагах распространения коронавируса и пользе иммуномодуляторов, а также заявил, что как только будет готова вакцина, необходимо сразу начинать массовое вакцинирование.
«В первую очередь, повышенная эпидемиологическая опасность наблюдается в местах скопления людей и в организованных коллективах – школы, ВУЗы, армейские коллективы, тюрьмы и общежития. Чтобы это остановить, нам, как можно быстрее, нужна вакцина, а когда она будет, сразу нужно начинать массовое вакцинирование», - сообщил эпидемиолог.
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