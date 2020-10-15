COVID по-европейски: Поможет ли опыт Китая победить коронавирус

Вспышку заболеваемости коронавирусом в России вызвали его европейские варианты, а также разновидности, завезенные из стран Азии, за исключением Китая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, с приходом осени вирус «не стал агрессивнее или злее». Вместе с тем, осень принесла резкий рост заболеваемости: последние данные по суточному приросту - 13 754 новых случая. Днем ранее в России был зафиксирован абсолютный максимум новых заболевших коронавирусом за сутки - 14 231 случай.

Но и эти показатели могут быть перекрыты: на пике осенней вспышки суточный прирост заболеваемости COVID-19 составит 17-18 тысяч случаев. Такой прогноз дал замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, рост заболеваемости фиксируется в среднем на протяжении двух инкубационных периодов, то есть 28 дней. По прогнозу эксперта, дней через 20 должен наступить этап стабилизации эпидемиологического процесса, а затем число заражений начнет снижаться.

Пока российские власти всячески стараются избежать повторения весенних ограничительных мер. Об отсутствии необходимости в ограничении экономической деятельности заявляли и глава Роспотребнадзора, и курирующая работу правительственного штаба по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова. Не хотят локдауна и в Госдуме. Так, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил НСН, что во избежание такого сценария

«необходимо увеличить количество тестирований, причем на дому, чтобы люди не ходили в поликлинику, не сидели в очередях, где они и заражаются. Тесты нужно сделать бесплатными, нужно Агентство, государственная служба бесплатного тестирования».

Именно таким путем пошли в китайском городе Циндао после того, как там были выявлены три бессимптомных случая заражения коронавирусом. Городские власти решили протестировать все население города - около 10 миллионов человек. И на эту работу ушло всего четыре дня. Результаты 7,5 миллионов тестов уже готовы, и, кроме уже подтвержденных случаев, новых положительных результатов они не дали. В этой истории удивительно не только проведение 10 миллионов тестов за четыре дня, но также и то обстоятельство, что на 10 миллионов населения выявлено всего три случая заболевания. Что лишний раз подтверждает, что Китай, где и зародилась пандемия коронавируса, преодолел ее. Причем, без всякой вакцины.

