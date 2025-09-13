На Запорожском направлении сдались в плен офицеры украинской разведки

Офицеры Главного управления украинской разведки (ГУР) сдались в плен российским военным на запорожском направлении. Об этом рассказал командир отдельного отряда специального назначения с позывным «Викинг» в беседе с РИА Новости.

«Недавно были очередные сдававшиеся в плен... даже были офицеры подразделений ГУР», - сообщил боец.

Сдача офицеров произошла благодаря успешной операции по выманиванию ряда украинских боевиков на позиции, контролируемые силами РФ.

Ранее источник в силовых ведомствах рассказал, что в российских учреждениях ФСИН находятся около 6 тысяч украинских военнопленных.

