«Не совсем женское дело»: Кадыров рассказал об уходе трех его дочерей из политики
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал уход своей старшей дочери Айшат из политики. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
В феврале Айшат Кадырова, занимавшая должность вице-премьера правительства Чечни, объявила о решении покинуть пост и вернуться в модный бизнес - дом дизайнерской одежды Firdaws.
«Я подумал и решил для себя, что политика - это не совсем женское дело, и особенно в Чеченской Республике. Поэтому, когда Айшат сама изъявила желание уйти, я дал согласие», - рассказал Кадыров.
По словам политика, у его дочери есть другие бизнес-проекты помимо моды, и Айшат Кадырова прекрасно справляется с ними. Глава Чечни добавил, что из политики ушли и две другие его дочери.
Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал введение Великобританией санкций против своей матери Аймани Кадыровой. Политик назвал ограничения «абсурдом и лицемерием».
