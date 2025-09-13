«Не совсем женское дело»: Кадыров рассказал об уходе трех его дочерей из политики

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал уход своей старшей дочери Айшат из политики. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

В феврале Айшат Кадырова, занимавшая должность вице-премьера правительства Чечни, объявила о решении покинуть пост и вернуться в модный бизнес - дом дизайнерской одежды Firdaws.

«Я подумал и решил для себя, что политика - это не совсем женское дело, и особенно в Чеченской Республике. Поэтому, когда Айшат сама изъявила желание уйти, я дал согласие», - рассказал Кадыров.

По словам политика, у его дочери есть другие бизнес-проекты помимо моды, и Айшат Кадырова прекрасно справляется с ними. Глава Чечни добавил, что из политики ушли и две другие его дочери.

Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал введение Великобританией санкций против своей матери Аймани Кадыровой. Политик назвал ограничения «абсурдом и лицемерием».

