СМИ: Зидан возглавит сборную Франции после ЧМ-2026
Бывший игрок сборной Франции по футболу, экс-тренер клуба «Реал Мадрид» Зинедин Зидан станет новым наставником французской национальной команды, передает El Nacional.
По данным издания, французская Федерация футбола и Зидан достигли принципиального соглашения о назначении специалиста. Новый тренер возглавит команду после чемпионата мира 2026 года. Зидан сменит на этом посту Дидье Дешама, тренировавшего сборную Франции с 2012 года.
Как сообщает El Nacional, Зидан во время паузы в своей тренерской карьере был настроен только на работу во французской национальной команде, поэтому отклонил ряд клубных предложений.
Ранее Зинедин Зидан вошел в десятку лучших футболистов XXI века по версии издания FourFourTwo.
