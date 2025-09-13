СМИ: Зидан возглавит сборную Франции после ЧМ-2026

Бывший игрок сборной Франции по футболу, экс-тренер клуба «Реал Мадрид» Зинедин Зидан станет новым наставником французской национальной команды, передает El Nacional.

По данным издания, французская Федерация футбола и Зидан достигли принципиального соглашения о назначении специалиста. Новый тренер возглавит команду после чемпионата мира 2026 года. Зидан сменит на этом посту Дидье Дешама, тренировавшего сборную Франции с 2012 года.

Как сообщает El Nacional, Зидан во время паузы в своей тренерской карьере был настроен только на работу во французской национальной команде, поэтому отклонил ряд клубных предложений.

Ранее Зинедин Зидан вошел в десятку лучших футболистов XXI века по версии издания FourFourTwo.

