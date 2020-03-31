Биолог рассказала о погоде, которая способна убить коронавирус

Затормозить распространение коронавируса способна жаркая и сухая погода. Температура воздуха при этом должна быть выше +21 градуса. Об этом сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова. По данным Гидрометцентра, россияне на такую погоду могут рассчитывать в июне-июле.



По словам Барановой, при жаре капли высыхают, и вирус меняется и «портится». Ученый отметила, что если сейчас вирус может сохраняться на различных поверхностях в течение трех суток, то при жаркой погоде он погибает примерно за три часа, передает РИА Новости.