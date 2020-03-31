Биолог рассказала о погоде, которая способна убить коронавирус
Затормозить распространение коронавируса способна жаркая и сухая погода. Температура воздуха при этом должна быть выше +21 градуса. Об этом сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова. По данным Гидрометцентра, россияне на такую погоду могут рассчитывать в июне-июле.
По словам Барановой, при жаре капли высыхают, и вирус меняется и «портится». Ученый отметила, что если сейчас вирус может сохраняться на различных поверхностях в течение трех суток, то при жаркой погоде он погибает примерно за три часа, передает РИА Новости.
Вирус погибает при таких условиях на улице. А вот в помещении, где работают кондиционеры, этого не происходит, отмечают «Известия».
По мнениею биолога, эпидемия коронавируса пойдет на спад летом, пишет «Газета.ру».
Между тем, в Гидрометцентре РФ сообщили, что в ночь на 1 апреля жителей Москвы ждет самая холодная ночь на неделе. Ожидается -6..-8 градусов. Затем погода постепенно будет налаживаться. Уже к пятнице-субботе ожидается повышение температры до +8..+10 градусов.
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