В Минздраве рассказали, кому нужно отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь

Также министр указал, что в новогоднюю ночь не нужно переедать, а все новогодние праздники провести активно и обязательно в хорошем настроении.

Ранее стало известно, что Оливье остается главным блюдом Нового года, за него «проголосовали» 39% россиян, следует из опроса Россельхозбанка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

