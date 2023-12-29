В Минздраве рассказали, кому нужно отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь
Спиртные напитки в новогоднюю ночь могут быть допустимы только в минимальном количестве, а если у человека проблемы со здоровьем, в том числе - с нарушением ритма сердца, заболевания печени и поджелудочной железы, то от него вообще лучше отказаться, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава России Михаила Мурашко.
Также министр указал, что в новогоднюю ночь не нужно переедать, а все новогодние праздники провести активно и обязательно в хорошем настроении.
Ранее стало известно, что Оливье остается главным блюдом Нового года, за него «проголосовали» 39% россиян, следует из опроса Россельхозбанка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru