Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Полтавской области
Российские военные ударили по аэродрому и промзоне в Миргороде Полтавской области Украины. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.
По словам подпольщика, серию ударов по военным объектам в городе зафиксировали ночью 18 мая.
«Один из взрывов был ближе к городу, прилет был в районе железнодорожной станции в Промышленном районе, взрыв был очень сильный, слышали даже на противоположном конце города», — отметил Лебедев.
Подпольщик указал, что две атаки пришлось по району аэродрома, наблюдалась сильная детонация.
Ранее в подполье заявили об ударе по военному заводу в Харькове.
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