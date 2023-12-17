Опрос: россияне хотят видеть на новогоднем столе бутерброды с красной икрой

39 процентов россиян хотят видеть на новогоднем столе оливье, селедку под шубой, бутерброды с красной рыбой и икрой, холодец, сообщается в исследовании tutu.

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Многие желают отведать блюда различных регионов страны. 10,69 процента россиян хотят побаловать себя кавказской кухней – садж, шашлык, ботишал, баранина, хинкали, осетинские пироги. Блюда сибирской кухни – соленые грибы и черемшу, рыбный пирог, сугудай и пельмени захотели на празднике 5,76 процента участников исследования.

По 5,7 процента отдали предпочтение блюдам дальневосточной и кубанской кухонь: строганина, олений язык, морепродукты, запеченная утка с рисом, свиные отбивные, сладкий хворост.

4,41 процента хотят отведать блюда татарской кухни – зур балиш, губадию, жареного гуся.

Ранее год Дракона посоветовали встречать в дорогом и ярком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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