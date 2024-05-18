Трамп пообещал создать в США «Железный купол»
18 мая 202406:47
Систему противоракетной обороны «Железный купол», как в Израиле, создадут в США. Об этом заявил бывший президент страны Дональд Трамп на выступлении в штате Миннесота.
«Мы возведем над нашей страной "Железный купол". Такого купола еще никогда не видели», — цитирует политика ТАСС.
Трамп подчеркнул, что система станет «подстраховкой» для США. Экс-президент указал на большую роль средства ПРО в деле защиты Израиля.
Политик добавил, что создание такой системы позволит организовать новые рабочие места для граждан США.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru