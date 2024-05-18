Трамп пообещал создать в США «Железный купол»

«Мы возведем над нашей страной "Железный купол". Такого купола еще никогда не видели», — цитирует политика ТАСС.

Трамп подчеркнул, что система станет «подстраховкой» для США. Экс-президент указал на большую роль средства ПРО в деле защиты Израиля.

Политик добавил, что создание такой системы позволит организовать новые рабочие места для граждан США.

