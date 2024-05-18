Над территорией Крыма сбили беспилотник
18 мая 202408:23
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Крымом. Об этом сообщило Минобороны.
По данным ведомства, минувшей ночью военные пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку по территории России.
«Дежурными средствами ПВО... аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — указали в министерстве.
В ночь на 17 мая над Крымом уничтожили и перехватили 51 беспилотник ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru