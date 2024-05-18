Над территорией Крыма сбили беспилотник

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Крымом. Об этом сообщило Минобороны.

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По данным ведомства, минувшей ночью военные пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку по территории России.

«Дежурными средствами ПВО... аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — указали в министерстве.

В ночь на 17 мая над Крымом уничтожили и перехватили 51 беспилотник ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиКрымПВОМинобороны

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