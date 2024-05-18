В Сбербанке предложили расширить пилот по исламскому банкингу

В сентябре прошлого года двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга запустили в Дагестане, Чечне, Башкирии, Татарстане.

По словам Ганеева, проект нужно расширить на регионы с большой долей мусульман — например, на республики Северного Кавказа.

«Ну и, конечно, в пилот нужно включать Москву, Санкт-Петербург, Подмосковье: за счет большой численности населения здесь в абсолютном значении проживает много мусульман. Здесь мы будем иметь большую клиентскую базу», — подчеркнул старший вице-президент.

Также Ганеев указал, что запрос на расширение пилота есть в Поволжье и на крайнем Севере, где работает много вахтовиков. Механизмы распространения эксперимента разрабатываются в законе.

