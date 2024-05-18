СМИ: США хотят разместить в космосе средства нападения на спутники

«Руководители Пентагона... говорят о намерении "к 2026 году иметь существенный орбитальный потенциал, который позволит... конкурировать в операциях полного спектра"», — отмечает издание.

Газета указывает, что в оборонном ведомстве отказываются обсуждать какие-либо конкретные решения. Как отмечается в материале, у США давно есть наземные системы для подавления связи противника со спутниками. Сейчас Пентагон предпринимает меры к их модернизации. Вместе с тем ведомство решает «более амбициозную задачу» — подавления угроз на орбите способами, похожими на методы военно-морских сил в океане или военно-воздушных в небе.

