СМИ: США хотят разместить в космосе средства нападения на спутники
США намерены развернуть новое поколение средств защиты спутниковой группировки и нападения на орбитальные аппараты противника на земле и в космосе. Об этом пишет New York Times.
«Руководители Пентагона... говорят о намерении "к 2026 году иметь существенный орбитальный потенциал, который позволит... конкурировать в операциях полного спектра"», — отмечает издание.
Газета указывает, что в оборонном ведомстве отказываются обсуждать какие-либо конкретные решения. Как отмечается в материале, у США давно есть наземные системы для подавления связи противника со спутниками. Сейчас Пентагон предпринимает меры к их модернизации. Вместе с тем ведомство решает «более амбициозную задачу» — подавления угроз на орбите способами, похожими на методы военно-морских сил в океане или военно-воздушных в небе.
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