Опрос: 39% россиян считают оливье главным блюдом Нового года
Оливье остается главным блюдом Нового года, за него «проголосовали» 39% россиян, следует из опроса Россельхозбанка, передает РИА Новости.
Еще 33% голосов набирает традиционное блюдо - селедка под шубой. Бутерброды с икрой или рыбой выбрали 11% опрошенных. При этом 14% граждан отметили, что салатов будет недостаточно, они предпочитают запеченное мясо или птицу в новогоднюю ночь.
Снизить калорийность новогоднего салата оливье поможет использование сельдерея, рассказал шеф-повар кафе «Публика» Артем Сипугин. Он посоветовал использовать для приготовления более легкие ингредиенты. По его словам, богатая калием свежая зелень уменьшит количество задерживаемой после застолья жидкости. Из ингредиентов шеф-повар призвал использовать куриную грудку, картофель, сельдерей, яйца, греческий йогурт, шпинат, петрушку и лимонный сук, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru